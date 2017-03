Bavelloni Spa: Eigene Präsenz in USA und Kanada

In Nordamerika wird Bavelloni gegenwärtig noch durch Glaston America vertreten. Die italienische Bavellonie Spa will durch die Übernahme eine eigene Präsenz auf dem wichtigen nordamerikanischen Markt etablieren. Gleichzeitig sollen Glasverarbeiter vor Ort durch einen verbesserten Direktservice unterstützt werden.„Der amerikanische Markt ist schon immer wichtig für die Marke Bavelloni", sagt Fanco Pirola, Vertriebsleiter von Bavelloni. Die Zusammenarbeit mit Glaston sei in der Vergangenheit relevant gewesen und werde auch künftig eine wichtige Rolle spielen.Gleichzeitig wollen Glaston und Bavelloni SpA die Erneuerung ihrer Zusammenarbeit festlegen, wobei Glaston als offizieller Bavelloni-Distributor in Mexiko, Brasilien und Singapur auftreten soll.