Bayrische Schreiner laden Dupp und Spiekers ein

Am 31. März 2017 findet in der BauAkademie in Feuchtwangen wieder der Bayerische Fenstertag statt. Für alle Fensterbauer hat die Veranstaltung einen festen Platz im Terminkalender, sie schätzen die aktuellen und kompakten Informationen. Diesmal steht auf der Agenda ein Vortrag von Ralf Spiekers vom Bundesverband Tischler Schreiner Deutschland und Alexander Dupp, öbv Sachverständiger, der über die aktuelle Lage zur Gebäudesicherheit berichten wird.