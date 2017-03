Dem Türknallen einen Riegel vorschieben

Eine laut ins Schloss fallende Tür kann die Nachtruhe und die Konzentration bei der Arbeit empfindlich stören. Die Assa Abloy Sicherheitstechnik GmbH hat mit Close-Motion eine Technologie für Türschließer entwickelt, die Türen leise schließt und so Sicherheit, Barrierefreiheit und Komfort vereint.

An Türen, die häufig benutzt werden und immer sicher schließen sollen, sind Türschließer sehr sinnvoll, an Feuer- und Brandschutztüren sogar Vorschrift. Doch Türschließer verursachen häufig störende Schließgeräusche. Um Schließkomfort mit erhöhten Dicht- bzw. Schallschutzanforderungen zu kombinieren, waren bisher zusätzliche Bauteile erforderlich.

Mit Close-Motion hat Assa Abloy eine neuartige Lösung für diese Problematik gefunden. Die Technologie ist in das verlängerte Gehäuse des Türschließers integriert und erfordert kein gesondertes Bauteil. Das Design wird nicht beeinträchtig und bleibt ansprechend.

An nahezu allen Türen einsetzbar

Close-Motion reduziert die Geräuschentwicklung und sorgt für eine zuverlässige Einzugsdämpfung und sicheres Schließen gegen den Dichtungsdruck. Dabei lassen sich die Öffnungsdämpfung und -geschwindigkeit einfach regulieren. Der spezielle Türschließer eignet sich für die Montage an ein- und zweiflügeligen Türen und lässt sich problemlos in elektromechanische Systeme integrieren. Er ist nach DIN EN 1154 und DIN EN 1634 getestet. Für Feuer- und Brandschutztüren ist er mit zusätzlichem Manipulationsschutz an der Close-Motion-Einheit erhältlich.

Im Zuge von Modernisierungsmaßnahmen ist eine Nachrüstung an bestehenden Türen mit DIN-Bohrbild möglich.

