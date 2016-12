Die BAU bietet den wichtigen Rundumblick

Auf der BAU 2017 treffen Fachleute aus dem Fensterbereich auf Experten der Glas- und auch der Sonnenschutzbranche. Mehr noch: Hier sind auch Gewerke vertreten, mit denen man sonst relativ wenig zu tun hat. Aber gerade das ist das, was diese Messe ausmacht, und weswegen man sich gerade in München auch mit den Themen jenseits des eigenen Horizontes beschäftigen kann – und auch sollte. Deswegen gilt trotz der schier endlosen Größe des Messegeländes: Werfen Sie auch ruhig einmal einen Blick in andere Messehallen. Schauen Sie sich an, was andere Branchen zu gemeinsamen Themen zu sagen haben – oder lassen Sie sich einfach inspirieren, wie Firmen und Kunden aus anderen Branchen miteinander kommunizieren.

In der Januar-Ausgabe, die am 10. Januar - also 6 Tage vor dem Startschuss der BAU am 16.01. - erscheint, haben wir Ihnen in unserem umfangreichen 60-seitigen Top-Thema zur Messe alle wichtigen Informationen und Neuheiten zum Treffpunkt in München zusammengestellt.

Es gibt Einblicke zu den Themen

Die Fassade der Zukunft

Fensterhersteller

Beschlagsysteme

Profilsysteme

Fensterfertigung

Montage

Sonnenschutz

Tore

Bauelemente

Schön Schieben

Software

Schaltbare Verglasungen

Neue Gläser für Fassade und Interieur

Innentüren und gläserne Trennwände

Glasbeschläge

In unseren Rubriken berichtet

Olaf Vögele beispielsweise über den Einbruchschutz beim Tor und über Trends im Sonnenschutzbereich.

Matthias Rehberger präsentiert unter anderem spannende Objekte der Glasarchitektur und einen wichtigen Artikel über Empfehlungen für vertikale und geneigte Verglasungen: "Die Verklotzung als Planungsaufgabe".

Zum Thema Fenster habe ich ein interessantes Gespräch führen dürfen mit Betriebs­berater Jörg Stahlmann und Prologic-Vertriebsmann Thomas Reuter zum Thema "neue Anlagentechnik - oder Investitionen jenseits des Budgets".

Mehr Einblicke gewähren wir, wenn Sie das Inhaltsverzeichnis anklicken. Ich denke, es ist für jeden etwas dabei und wünsche viel Lesespaß mit der Januar-Ausgabe.

Ihr Daniel Mund