Drutex: Neue Strategie, neues Logo, neue Werbekampagne.

Der polnische Fensterhersteller Drutex runderneuert seinen Markenauftritt und führt in diesem Zuge neben einem neuen Logo auch einen neuen Unternehmens-Claim ("Engineered for you") sowie Corporate Design ein. Die Maßnahmen finden im Rahmen eines breit angelegten Strategiewandels statt - schon für nächstes Jahr kündigt das Unternehmen eine breit angelegte Werbekampagne in Deutschland an.

In den letzten Jahren habe man vorrangig in die Steigerung der eigenen Markenbekanntheit investiert. Vor allem in wichtigen Märkten wie Deutschland sei es gelungen, sich zügig ein vertrauenswürdiges und nachhaltiges Markenbild bei steigender Präsenz sowohl unter Verbrauchern als auch dem Fachpublikum zu erarbeiten. Der nun folgende Schritt soll dazu beitragen, die Werte und Kompetenzen des Unternehmens noch stärker in die Kommunikation einzubinden. Zudem gelte es, das Markenbild global zu vereinheitlichen und zu stärken. Die Antwort darauf liegt in der Einführung des neuen Corporate Designs einschließlich des Claims "Engineered for you", welcher weltweit das Image und die Charakteristik der Marke weiter prägen soll.

Das neue Logo baut auf dem seit 1994 in der Unternehmenskommunikation eingesetzten Motiv und verbindet es mit dem heutigen Anspruch an Moderne und schlichte Eleganz. Bei der Gestaltung galt es sowohl eine gute Lesbarkeit zu gewähren als auch der Bildmarke eine beschreibende Rolle zu kommen zu lassen. So steht das "D" nicht nur für den Markennamen, sondern repräsentiert in seinem Inneren auch die wichtigste Produktgruppe, das Fenster. Dabei greift die Farbe Gelb auf dem gesamten Corporate Design noch einmal auf frühere Darstellungen zurück, ergänzt wird dieses zukünftig jedoch durch ein klares und ansprechendes Schwarz.

Das Logo soll international funktionieren

"Unser neues Logo steht für den hohen Anspruch und die Qualität, die wir täglich an uns und die von uns entwickelten Produkte stellen. Dabei ist die neue klare Ausrichtung sinnbildlich für unsere Entwicklung. Das Logo muss zukünftig noch stärker in all den Märkten, in denen wir weltweit aktiv sind, funktionieren, um die Werte unserer Marke optimal wiederzugeben", erklärt Drutex-Marketing Director Adam Leik.

Neben dem optischen Wechsel von Logo und Corporate Design stellt die Einführung eines einheitlichen Claims ein weiteres Novum dar. "Engineered for you" ist die Folge der starken Expansion des Unternehmens in den letzten Jahren. Dabei hebe der Leitspruch die Entwicklungskompetenz des Unternehmens auf der einen Seite hervor und stehe zudem für die breite Auswahl und hohe Individualisierbarkeit des Portfolios auf der anderen. Er kommuniziere den eigenen Anspruch, Kunden auf der ganzen Welt moderne und technologisch ausgereifte Produkte auf höchstem Niveau in Form von maßgeschneiderten Lösungen zur Verfügung zu stellen.

Produkte werden an die Kunden angepasst werden

"Mit einem einheitlichen Leitspruch in englischer Sprache möchten wir unsere globalen Ambitionen noch deutlicher unterstreichen. Zusätzlich wird der hohe Grad an Individualisierbarkeit unseres Sortiments verdeutlicht. Denn alle unsere Produkte können exakt an die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden weltweit angepasst werden", erläutert Drutex-Chef Leszek Gierszewski.

Für die weltweite Einführung plant das Unternehmen einen Zeitraum von rund zwei Jahren ein. In wichtigen Kernmärkten wie Deutschland, Polen oder Italien wird die Einführung bereits im ersten Quartal 2017 mit einer breit angelegten Werbekampagne begleitet. Dabei wird die Kampagne nicht nur die neue optische Richtlinie hervorheben, sondern auch das moderne Produktangebot und dessen funktionale Kernmerkmale fokussieren.

Drutex wurde 1985 als Hersteller von Maschendrahtzäunen gegründet. Das innovationsreiche Familienunternehmen setzte seinen Schwerpunkt schnell auf die Produktion von Fenstern und verfüge über ein Produktionspotential von bis zu 7.000 Fenstern pro Tag. Das Unternehmen entwickelt und produziert eigene Fensterprofile und stellt Fenster und Türen aus Holz und Aluminium sowie Brandschutztüren, Rollläden und eigenes Isolierglas her. www.drutex.de