Führungswechsel in der Richert-Fenstergruppe

Thomas Richert, seit über 20 Jahren Geschäftsführer der Richert Gruppe GmbH und der Richert Produktions- und Dienstleistungs-GmbH, strukturiert sein Unternehmen um: Ab 1. Januar 2017 übernimmt Michael Menzel beide Spitzenpositionen. Richert bleibt Alleingesellschafter beider Unternehmen und wechselt als Vorsitzender in den neu zu gründenden Beirat. Zwei Ziele wurden jetzt schon bis 2020 gesteckt: Die Umsatzverdoppelung und der Aufstieg in die Top 20 der Fensterbranche .

Richert ist auch weiterhin in der Funktion des geschäftsführenden Gesellschafters der Richert Immobilien- und Verwaltungsgesellschaft mbH tätig.

„In einem immer härter werdenden Wettbewerb ist die Richert-Gruppe eines der erfolgreichsten Unternehmen der Branche“, erläutert Thomas Richert. „Wir haben uns nicht nur eine sehr gute Marktposition erarbeitet, sondern auch die Weichen auf Zukunftssicherung gestellt. Das Haus ist sozusagen bestellt. Für mich ist das der optimale Zeitpunkt, die Geschäftsführung in andere Hände zu legen und mich jetzt stärker um die strategische Ausrichtung des Unternehmens zu kümmern.“

Richert mit neuer Funktion als Beiratsvorsitzender

Auch in seiner Funktion als Beiratsvorsitzender, ein Zusammenschluss aus Persönlichkeiten der Wirtschaft, wird Thomas Richert seinem Unternehmen mit Rat und Tat zur Seite stehen und zukünftige Erfolgspotenziale aufdecken. An erster Stelle sind hier der Aufbau des Exportgeschäftes sowie die Entwicklung weiterer Geschäftsmodelle zu nennen. „Besonders wichtig ist mir die Verstärkung unserer Kontakte zu Kunden, in die Verbände und Politik sowie zu Institutionen“, erklärt er.

Erfahrener Manager jetzt an der Spitze

Mit Michael Menzel steht ab dem kommenden Jahr ein anerkannter Manager an der Spitze des Unternehmens. Michael Menzel (55) ist seit 2015 kaufmännischer Leiter der Richert-Fenstergruppe, die rund 200 Mitarbeiter beschäftigt. Menzel hat Erfahrungen in Führungspositionen, auch als Geschäftsführer, in verschiedenen Unternehmen und Branchen gesammelt. „Ich freue mich über das in mich gesetzte Vertrauen. Wir haben sehr gute Arbeit geleistet und sind bestens aufgestellt, um die wachsenden Herausforderungen im Fenstermarkt erfolgreich bewältigen zu können“, so Michael Menzel.

Um die Richert-Gruppe auch langfristig als starken Partner etablieren zu können, ist u. a. das Leitbild NewRichert 2020 entwickelt worden. Dieses beinhaltet zum Beispiel auch die Umsatzverdoppelung auf 40 Mio. Euro in den nächsten Jahren und den Aufstieg in die Top 20 der Fensterbranche. „Mit Michael Menzel haben wir genau den richtigen Mann an der Spitze, um unsere ambitionierten Ziele erreichen zu können“, so Richert.

www.richert-gruppe.com

Die Gruppe in Zahlen: Jährliche Produktionsleistung: 80.000 Fenstereinheiten; Kapazität: Fenstertausch in 60 Wohneinheiten pro Tag; RAL-Montage, RAL-geprüfte Fenster, Mietermanagement, eigener Kundendienst, bundesweite Verfügbarkeit. Richert besitzt mehr als 60 Jahre Erfahrung und verfügt mit 220 qualifizierten Mitarbeitern, mit eigener Fertigung, Logistik und Montage über weitreichende Ressourcen.