GEG soll die EnEV ersetzen

Der Fenstermarkt in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) stagnierte im Jahr 2015 bei knapp 5,2 Mrd. Euro. Dabei ist die Schwarze Null (+0,4%) nur dem gegenüber dem Euro aufgewerteten Schweizer Franken zu verdanken, wie Daten im Branchenradar Fenster in der DACH-Region 2016 zeigen. Zude ...

KFP Branchenradar In Österreich entfallen heute bereits über die Hälfte der abgesetzten Isoliergläser auf 3-fach-Aufbauten. In der Alpenrepublik bescherte die sinkende Nachfrage nach Fenstern und Pfosten-/Riegelfassaden den Herstellern von Bauglas im letzten Jahr einen Umsatzrückgang von 3,4% (geg. ...

Glas in Österreich: minus 3 %

Die schwächelnde Baukonjunktur setze die europäische Fensterindustrie stark unter Druck, gerade Italien und Frankreich, so das aktuelle Branchenradar. Einzig in Deutschland wuchs der Markt im Vorjahr robust um drei Prozent, sagen Kreutzer, Fischer und Partner. Die schwächelnde Baukonjunktur setze di ...

Branchenradar: Fenstermarkt in Europa unter Druck