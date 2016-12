Gehalts-Check: So viel verdienen Handwerker

Die Auftragslage im Handwerk ist blendend und die Fachkräfte-Nachfrage groß. Doch was verdienen Handwerker im Ausbaubereich? Und welche gewerkespezifischen Unterschiede gibt es? Hier die überraschenden Ergebnisse.

Gehälter in der Gebäude- und Fassadentechnik

Für einen Überblick über die Gehälter der unterschiedlichen Berufsgruppen im Handwerk lohnt sich der Blick auf das Gehaltsportal Gehaltsvergleich.com . Die Ergebnisse der durchschnittlichen Bruttomonatsgehälter für folgende Berufsgruppen aus der Gebäude- und Fassadentechnik zeigen sich wie folgt:

Ofen- und Luftheizungsbauer: 2.889 Euro

Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik: 2.594 Euro

Klempner: 2.303 Euro

Behälter- und Apparatebauer: 2.264 Euro

Glaser: 2.211 Euro

Fenstermonteure: 2.183 Euro

Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker: 2.069 Euro

Gehälter haben unterschiedliches Niveau

Zu beachten bei den Minimal- und Maximalgehältern ist, dass es sich um Durchschnittswerte handelt, die zunächst einmal eine Tendenz angeben und ein unterschiedliches Niveau haben: Je nach Berufserfahrung und Region können die Löhne variieren. Auch unterschiedliche Abschlüsse wie beispielsweise Meister oder Aufbaustudium sowie Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen nehmen einen Einfluss auf die Lohnauszahlungen. Wer einen höheren Abschluss absolviert hat, verdient in der Regel mehr.

Generell zeigt sich ein Nord-Süd-Gefälle in Deutschland. So können die Gehälter im Süden Deutschlands durchaus höher ausfallen. Zu beachten ist allerdings, dass die Lebenshaltungskosten in den südlichen Regionen in der Regel proportional steigen.

Ein weiterer, nicht unerheblicher Faktor beim Vergleich des Verdienstes ist die Betriebs- oder Unternehmensgröße des Arbeitgebers. Laut www.gehaltvergleich.com steigt der Lohn mit der Größe eines Betriebs bzw. Unternehmens. Aber auch in kleineren Handwerksbetrieben kann sich fachliche Qualität und Leistung in einem überdurchschnittlichen Gehalt ausdrücken.

Nicht bekannt ist, ob in den Angaben des Gehaltsportals bereits geldwertende Vorteile enthalten sind. Firmenfahrzeuge, Lebensversicherung, Laptop, Tablet & Co. können sich als steuerliche Vorteile ebenfalls positiv auf das Gehalt auswirken. Auch kann die Höhe des Jahreseinkommen abhängig sein von Sonderzahlungen des Arbeitgebers - etwa Urlaub- oder Weihnachtsgeld.

Aufholbedarf beim Gehaltsranking

Eine Online-Befragung des Online-Jobportals Stepstone hat unter anderem die Branchen mit den niedrigsten durchschnittlichen Bruttojahresgehältern von in Vollzeit arbeitenden Fach- und Führungskräften in Deutschland in den Fokus genommen. Der 2016 veröffentlichte Gehaltsreport zeigt, dass der Verdienst im Handwerk mit einem durchschnittlichen Bruttojahresgehalt von 34.367 Euro auf dem zehnten Rang liegt. Damit gibt es in der Branche durchaus Aufholbedarf.

Ein Beitrag von haustec-Redakteur Oliver Janßen. Der Beitrag ist zuerst erschienen auf www.haustec.de