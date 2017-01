Guardian Glass und Wicona - Gemeinsam auf der BAU

„Die Stadt der Zukunft gestalten“ – das bedeutet auch eine intensive Auseinandersetzung mit den Anforderungen an Fassaden, Fenster und Türen. Glas und Aluminium zeigen hierbei in ihrem Zusammenwirken, wie sie den künftigen Herausforderungen gerecht werden. Wicona präsentiert diese Symbiose auf der BAU 2017 gemeinsam mit Guardian Glass, einem der weltweit größten Hersteller von Floatglas und veredelten Glasprodukten

Interessierte Besucher finden am Messestand des Fassadenanbieters neben den Wicona Experten auch Ansprechpartner von Guardian Glass, die für spezielle Fragen zu den Eigenschaften und Funktionen der in den Exponaten eingesetzten High-Tech-Gläsern zur Verfügung stehen.

Sie erfahren dort, was Glas und Fassaden in Bezug auf Sicherheit (Brand- und Einbruchschutz), Lärm (Schallschutz), Naturphänomene wie Sturm und Starkregen (Wetterschutz), Emissionen, Energieeffizienz (Wärmeschutz im Winter und im Sommer) sowie Licht heute und morgen leisten können.

Diesen Anforderungen gerecht zu werden heißt neue Wege zu gehen und Lösungen für die Bewohner und Gebäudenutzer zu präsentieren. Dafür steht Wicona gemeinsam mit der Guardian Glass auf der BAU 2017: „Innovation ist bei Wicona praktizierte Philosophie“, so Isabelle Fabbro, Leiterin Brand Development bei Wicona, „mit der Entwicklung höchst energieeffizienter Aluminiumlösungen für urbane, nachhaltige Neubauprojekte setzen wir mit unserem Messepartner Guardian Glass echte Akzente. Der Markt und die Branche erwarten von uns realisierbare Innovationen mit hohem Nutzeffekt für Menschen und Umwelt.“

Systeme von Wicona und Guardian Glass sind bereits in der Vergangenheit in vielen Projekten gemeinsam zum Einsatz gekommen. Diese Verbindung ist auf der BAU an nahezu allen Exponate am Wicona Messestand sichtbar. „Ziel des gemeinsamen Auftritts ist es, den Besuchern ein umfassendes Bild über Konstruktions- und Verglasungslösungen zu verschaffen, bei denen das Ergebnis aus der Kombination der Technologien von Wicona und Guardian höher ausfällt, als das der Einzelteile“, bestätigt Lance Altizer, Marketingleiter Europa bei Guardian Glass.

Weiterer Partner ist Onlyglass

Was mit digitalen Kommunikationsflächen möglich ist zeigt Wicona u.a. mit transparenten LCD-Displays namens Onlyglass Mediacrystal sowie ein transparentes LED-Display vom Typ Onlyglass Mediagrid hinter einer Glasfassade. Beide Systeme wurden von der Onlyglass GmbH aus Verden entwickelt.

