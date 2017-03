Homag vereinigt die Marken und kommt mit neuem Internetauftritt

Mit der Entscheidung, in Zukunft auf Homag als eine starke Marke zu setzen, will sich das Unternehmen noch stärker auf die Anforderungen von Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern ausrichten. Künftig trägt jede Maschine aus der Homag Group das Homag Logo.

Im Zuge der Änderung der Markenstrategie werden auch die Namen der deutschen Produktionsgesellschaften der Gruppe und der Name des Produktionsstandortes in Spanien entsprechend angepasst.

Der neue Claim: „IHRE LÖSUNG“

Als „Claim“ bezeichnet man das langfristige und zentrale Versprechen, das eine Marke verdeutlicht. Die Gruppe gibt mit dem neuen Auftritt unter einer Marke ebenfalls ein Versprechen. Dieses basiert auf drei Kernwerten, mit denen sich die Mitarbeiter weltweit identifizieren: partnerschaftlich, innovativ lösungsorientiert. Diese Kernwerte soll der neue Claim bündeln, mit dem Homag weltweit ab sofort am Markt auftritt: „IHRE LÖSUNG“

„Homag positioniert sich als innovativer Partner, der in Lösungen denkt und handelt. Wir gehen diesen Weg mit aller Konsequenz.“ so Pekka Paasivaara, Vorstandsvorsitzender Homag Group AG und Achim Homeier, Director Product Management ergänzt: „Es ist der ganzheitliche Lösungsansatz, der Homag ausmacht. Von der Beratung über die Fertigungsorganisation und Vernetzung bis hin zu einem einzigartigen Produktportfolio – selbstverständlich mit dem dazugehörigen Service.“

Ein neuer Internet-Auftritt

© Homag

Übersichtlich und schnell findet jeder seine Informationen zu neuen Produkt-Entwicklungen, zukünftigen Trends am Markt, aktuellen Messen und erfährt alles über die Erfahrungen unserer Kunden aus der Praxis.

Übersichtliche Produkte: Alle Produkte der Gruppe sind übersichtlich in einem Produkt-Katalog gegliedert. Der Nutzer findet sich einfach zurecht – ob er gezielt nach einer Technik sucht, oder einfach nur stöbern möchte. Es warten klare Beschreibungen, informative Videos und Broschüren.

„ProductFinder“ – In wenigen Schritten zum Wunsch-Produkt: Anhand der Auswahl gezielter Kriterien gelangt der Nutzer mit wenigen Klicks zu seiner optimalen Techniklösung.

Individuelle Lösungen: Umfassende Erfahrungen von Kunden, die mit unseren Maschinen arbeiten, stehen im Fokus. Unternehmen aus allen Branchen plaudern in Videos und Reportagen aus dem Nähkästchen.

Karriereleiter für Bewerber: Zukünftige Arbeitnehmer navigieren sich durch den ausgeprägten Karriere-Bereich nun schnell und einfach zum Wunsch-Job, erhalten schlaue Bewerbungs-Tipps oder informieren sich über die Umgebung der möglicherweise neuen Arbeitsstelle.

Teilen, Sharen, Liken: Inhalte der Website sind nun einfach mit Kollegen, Freunden oder Geschäftspartnern zu teilen. Kunden, die in einem Referenzbericht die Hauptrolle spielen kommen auch in sozialen Netzwerken groß raus.

Für Alexander Prokisch (Director Marketing) ist der neue Online-Auftritt ein lange herbeigesehnter Schritt: „Heute informieren sich über 90% der Interessenten online bevor sie eine Maschine kaufen. Doch nicht nur dann, wenn eine Investition bevorsteht spielt das Internet eine Rolle – die Online-Welt in der Holzbearbeitung wird immer wichtiger. Beispielsweise realisieren unsere Kunden Projekte mit dem Fokus auf „Industrie 4.0“ und betreiben durchgängig vernetzte Produktionen. Sie kommunizieren mit Smartphones oder Tablets im Tagesgeschäft – sowohl in der Möbelindustrie, beim Fertighaushersteller, im Innenausbaubetrieb oder beim 2-Mann Schreiner. […] Am meisten freue ich mich über das neue, erfrischende Design und die Mobilfähigkeit – jetzt können alle Verkäufer unterwegs oder auf Messen unseren Kunden jederzeit alle Informationen auf dem Smartphone präsentieren.“

www.homag.com