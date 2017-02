ISO-Chemie: Dr. Krick überreicht Passivhaus-Awards

Dr. Benjamin Krick, Leiter der Arbeitsgruppe Komponentenzertifizierung am Passivhaus Institut, überreichte Iso-Chemie Marketingleiterin Inge Knorn die Auszeichnung für das Vorwandmontagesystem Iso-Top Winframer sowie für das Multifunktionsfugendichtband Iso-Bloco One.

Dem Hersteller von energieeffizienten und nachhaltigen Abdichtungslösungen wurden auf der BAU 2017 vom Passivhaus Institut gleich zwei Awards für passivhaus-zertifizierte Produkte verliehen. Besonders stolz sei man bei Iso-Chemie, dass dem Produkt Iso-Bloco One als erstem Fugendichtband das Zertifikat „Passivhaus-Komponente“ in der Kategorie „Luftdichtheits-Systeme/Fensteranschluss“ verliehen wurde.

Für die Zertifizierung als Passivhaus-Komponente in der Kategorie Fensteranschluss wurde das vom ift zugelassene und geprüfte Vorwandmontagesystem Iso-Top Winframer unter verschiedenen Behaglichkeitskriterien in der Passivhaus Effizienzklasse phB geprüft. Dabei sei nachgewiesen worden, dass es aufgrund seiner besonderen Materialeigenschaften nicht nur hohen statischen Anforderungen gewachsen ist, sondern auch ausgezeichnete Werte in der Energieeffizienz aufweist.

Besonders stolz sei man bei Iso-Chemie, dass dem Produkt Iso-Bloco One als erstem Fugendichtband das Zertifikat „Zertifizierte Passivhaus-Komponente“ in der Kategorie „Luftdichtheits-Systeme/Fensteranschluss“ vom Passivhaus Institut verliehen wurde. Das Passivhaus-Zertifikat bescheinigt dem Multifunktionsfugendichtband hervorragende Werte in Bezug auf die Luftdichtheit.

Bei der Verleihung auf der BAU 2017 in München erklärte Dr. Benjamin Krick, dass das Passivhaus Institut (PHI) mit der Komponentenzertifizierung Hersteller unterstützt, höchst energieeffiziente Produkte zu entwickeln und in den Markt zu bringen. So trage jedes passivhauszertifizierte Produkt aktiv zum Klimaschutz bei. Als unabhängige Stelle prüft und zertifiziert das PHI Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für den Einsatz in Passivhäusern.

www.iso-chemie.de