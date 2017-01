KKP-Software mit Innovationen für den Wintergartenbauer

Mit Innovationen in gleich drei Bereichen stellt das Haus Soft-Ing.Team die Version 2017 der KKP-Software für noch mehr Anwender in den Mittelpunkt aller Abläufe im Wintergarten-Fachbetrieb. Wir haben auf der BAU 2017 in das Programm reingeschnuppert...

Zur Abwicklung von Anfragen und Aufträgen zum Bereich Wintergarten bzw. Terrassenüberdachungen existieren in vielen Betrieben individuell erstellte Daten in Form von Excel-Tabellen bzw. Software-Tools. Das Soft-Ing. Team bietet mit der KKP-Software dazu eine elektronische Schnittstelle, um diese Daten in die Fertigungssoftware zu integrieren.

Auch Datensätze aus bereits am Markt befindlichen Webshop-Lösungen können per Schnittstelle integriert werden.

Der Wintergarten-Fachbetrieb kann damit also die bisher im Betriebsablauf verankerter Abläufe bestehen lassen. Ohne mögliche Übertragungsfehler werden die Datensätze in die KKP-Software übernommen und weiterverarbeitet.

Eine weitere grundlegende Erweiterung stellt die jetzt mögliche Bearbeitung der Materialgruppe Holz dar. In gleicher Weise wie bislang bei Aluminium können in der jetzt vorgestellten Version 2017 Wintergarten- und Terrassendach-Konstruktionen in Holz, aber auch in der Kombination Holz/Aluminium konstruiert, visualisiert und statisch vorbemessen werden.

Als dritten Schritt der Weiterentwicklung bietet die KKP-Software auch Datensätze zur Ansteuerung von CNC-Holzbearbeitungsmaschinen im BTL-Format. Somit kann die Materialgruppe Holz bzw. Holz/Aluminium von der Anfrage bis zum fertigen Produkt in gleicher Weise wie bei der Materialgruppe Aluminium abgewickelt werden.

Geschäftsführerin Ellen Warnke: “Mit der Version 2017 der KKP-Software im Zentrum aller am Wintergarten-Bau-Beteiligten bieten wir erstmals auch beim Datenimport die Basis für Schnittstellen an, nachdem dies im Datenexport für die Maschinenansteuerung über viele Jahre geübte Praxis darstellt. Mit der jetzt möglichen Bearbeitung der Materialgruppe Holz bzw. Holz/Aluminium sprechen wir einen weitaus größeren Anwenderkreis als bisher an.“

http://kkp-team.de/