Mehr als 60 Mitglieder - der Flachglas MarkenKreis wächst weiter

Mit zwei neuen Mitgliedern, dem Glaszentrum Dortmund und der Glas-Mayer Gruppe, wächst das GlasNetzwerk auf über 60 Mitglieder an. Die Neuen stärken die Kooperation im Segment RaumGlas. Hier die Details.

© Glas-Mayer Ginsheim

Diebesteht aus den Unternehmen Glas-Mayer Ginsheim, Glas-Mayer Ramstein, GLAS Mara aus Ramstein-Miesenbach, Glas-Mayer Ludwigshafen und dem Glaszentrum Denzel Gießen.

Die Gruppe klassischer Glasgroßhändler hat sich nicht nur in den jeweiligen Regionen einen Namen gemacht, auch überregional hat sich die Gruppe durch Kisten- und Ladungsgeschäfte zu einem bedeutenden Anbieter am deutschen Markt entwickelt. Es werden sämtliche Basisgläser ab Lager, zugeschnitten und auf Wunsch veredelt geliefert. Zudem sind alle Standorten Ansprechpartner und Lieferanten für die gesamte Palette der Funktionsgläser: Isoliergläser, Fassadenplatten, punktgehaltene Systeme, Brand­schutz­glas, ESG und VSG.

Mit Glas-Mayer Ginsheim verfügt die Gruppe über einen Standort mit einer modernen Verbundglasanlage, mit der autoklavfrei Verbund- und Verbundsicherheitsglas hergestellt wird. Am Standort Glas Mara in Ramstein wird in Kürze eine ESG-Fertigung ihren Betrieb aufnehmen. Darüber hinaus stehen der Gruppe modernste Zuschnittanlagen, Glasbearbeitungszentren, Einrichtungen für Sandstrahlarbeiten sowie Lackierkabinen zur Verfügung. Mit diese Ausstattung und seinem Angebot ist die Glas-Mayer Gruppe einer der bestsortierten Flachglasgroßhändler Europas.

Glaszentrum Dortmund

Das 2004 von Udo Folle gegründete Glaszentrum Dortmund ist ein Glasgroßhandel mit einem breiten Sortiment an Funktionsgläsern für die Fassade sowie Gläsern für den Innenbereich. Mit eigenen Maschinen zum Gehren, Schleifen, Bohren und Sandstrahlen bearbeitet das Unternehmen Gläser ganz nach Kundenwunsch.

© Glaszentrum Dortmund

Als Dorma- und KL megla- Partner verfügt das Glaszentrum über ein breites Sortiment an Beschlägen für Ganzglastüren und -duschen. Für Glasgeländer und -vordächer arbeiten die Dortmunder u.a. mit den Partnern Glassline und Pauli zusammen. Das 35 Mitarbeiter starke Team um Udo Folle hat sich zudem auf die Konfektionierung von Spiegeln spezialisiert – bis hin zur Herstellung von individuellen Leuchtspiegeln.

Das GlasNetzwerk Flachglas MarkenKreis wird durch die neuen Mitglieder in der regionalen Präsenz und in seinem Produktangebot weiter ausgebaut und gestärkt.

www.flachglas-markenkreis.de