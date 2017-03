Oknoplast Gruppe: Kräftiges Umsatzwachstum in Deutschland

Oknoplast Deutschland kann das Jahr 2016 mit einem Wachstum in Höhe von 18 % abschließen. Mit Produkteinführungen und starken Serviceleistungen hätte der Kunststofffenster- und Türenhersteller die Fachwelt überzeugt. 2017 will das Familienunternehmen mit den drei Marken Oknoplast, WnD und Aluhaus seine Potenziale noch weiter ausschöpfen, mittelfristig will man zu den Top 3 in Deutschland gehören.