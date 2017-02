Optris: Standort Berlin erweitert

Auch die Mitarbeiter in der Produktion freuen sich über die neuen Räumlichkeiten in der Berliner Optris-Zentrale

Zum Jahresbeginn 2017 wurde der Produktions-, Vertriebs- und Entwicklungsstandort in der Bundeshauptstadt auf über 3000 ausgestockt. „Die räumliche Expansion ist sinnbildlich für unsere Entwicklung in den letzten Jahren“, so Dr.-Ing. Ulrich Kienitz, Geschäftsführer der Optris GmbH. Und ergänzt: „Ich freue mich, das unsere Mess-Systeme weltweit im Einsatz sind und wir mittlerweile über 100 Mitarbeiter und ein weltweites Distributorensystem verfügen.“

