Roto: Mit der Musterbox den Einbruchschutz demonstrieren

Zum umfassenden Unterstützungsprogramm der Einbruchschutz-Kampagne „Roto Quadro Safe“ gehört nun auch eine kompakte „Musterbox“. Sie enthält die vier Sicherheitskomponenten für Fassadenfenster und eigne sich u. a. zur anschaulichen Präsentation in Showrooms und bei Veranstaltungen.

Weiter steigende Einbruchszahlen, unverändert große Medienresonanz, und eine wachsende Sensibilisierung der Bevölkerung, positive Meldungen von der Verkaufsfront und nicht zuletzt vielfältige „Nachahmer-Aktionen“ haben die Roto-Macher darin bestärkt, die Einbruchschutzkampagne „Quadro Safe“ weiter auszubauen.

Die mitwirkenden Fenster- und Türenhersteller und Fachhändler würden sich inzwischen der Marke von 1.000 nähern. Ein wesentlicher Grund dafür sei das umfangreiche Unterstützungspaket, das die vernetzte Initiative den Betrieben zur professionellen Endkundenansprache biete.

Jetzt mache eine neue „Musterbox“ das generelle Motto „Einbruchsicherheit für Fenster“ buchstäblich erkennbar. Sie enthalte die vier Produktkomponenten für Fassadenfenster (Sicherheitsschließzapfen, Sicherheitsschließstück, abschließbarer Griff, Anbohrschutz) und eigne sich zur anschaulichen Präsentation in Showrooms, bei Veranstaltungen sowie zur Demonstration durch die Außendienstteams der Partner.

In der Standardausführung koste die informative Beratungs- und Verkaufshilfe 10 Euro pro Stück. Ab einer Bestellmenge von 100 gibt es die zu ordernde Box gegen Aufpreis mit dem individuellen Firmenlogo, ergänzt Astrid Wolf. Die Marketing- und Projektverantwortliche für Zentraleuropa sieht in der besonderen Praxisidee die Bestätigung dafür, „gemeinsam mit unseren Kunden in der konkreten Aufklärung von Bauherren und Hausbesitzern wieder einen Schritt voraus zu sein.“

Außerdem könnten die Betriebe mit einigen neuen – natürlich ebenfalls im Kampagnen-Outfit gestalteten – Werbemitteln in die Verbraucheroffensive gehen. Im Einzelnen gehörten dazu

Schlüssel- und Kartenbänder,

ein Display-Cleaner sowie

eine kleine Pfefferminzdose mit „erfrischendem Innenleben“.

Diese z. B. für Hausmessen und/oder „Tage der Offenen Tür“ gedachten Give aways seien zu günstigen Konditionen im Login-Bereich des zentralen Portals www.quadro-safe.com direkt zu beziehen. Gleiches gelte im Übrigen nach wie vor für kostenlose Broschüren und Einbruchschutz-Ratgeber. Schließlich stehe aktuell die mittlerweile dritte Muster-Pressemeldung inklusive Bildmaterial für die lokale/regionale PR-Arbeit der Fenster- und Türenprofis zum Download zur Verfügung. Insgesamt sorge Roto also erneut für „exklusive Aktions- und damit Geschäftsimpulse".

www.roto-frank.com