SCM Deutschland meldet 40 % Zuwachs im Auftragseingang

Die positive Geschäftsentwicklung der SCM Group in Deutschland mit nahezu 40 % Zuwachs im konsolidierten Auftragseingang gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat dem Unternehmen einen Wachstumsschub beschert. Damit dieser Anstieg bewältigt werden kann, hat die Unternehmensgruppe verstärkt in ihre Infrastruktur investiert. Dazu gehört auch, dass man auch die Gliederung von Geschäftsbereichen neu geregelt hat.

Ziel einer strategischen Neuausrichtung für den wichtigen Markt in Deutschland ist, die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und noch weiter zu verbessern. Die konsequente Ausrichtung an Kundenbedürfnisse und Marktanforderungen erfordere sowohl eine deutliche Aufstockung des Mitarbeiterstammes in allen relevanten Bereichen als auch eine Veränderung der Infrastruktur am Nürtinger Firmensitz. Zu den Optimierungsmaßnahmen zählt insbesondere auch die konsequente Gliederung von wichtigen Geschäftsbereichen.

So teilen sich Verantwortlichkeiten im Führungspersonal auf:

Vertrieb: Vertriebsleitung und Markt- sowie persönliche Händlerbetreuung aller Produktbereiche für Industrie und Handwerk sowie Key Account-Kunden: Christopher Moore.

Kundendienst und After Sale-Betreuung: Kundenindividuelle Serviceverträge, Einsatz Servicetechniker, Teleservice (Hotline) und Beratung, Wartungsverträge, Software-Support: Serviceleitung: Koen Vanrintel.

Finanzen - Controlling: Verantwortlich für die Bereiche Finanzen, Controlling, Personalwesen und Logistik: Leitung: Roberto Hernandez

