Semco kürt Auszubildende des Jahres

Die Auszubildende Marina Modolo aus Wassenberg gewann den Wettberb zur besten Auszubildenden bei Semco und darf ein Jahr lang das Azubi-des-Jahres-Auto fahren. Am 03. März 2017 fand die Preisverleihung statt. Lesen Sie, warum Semco in solche Maßnahmen investiert.

© Semcoglas

„Die Jury und die Geschäftsführung waren sich einig: So viele hochkarätige Bewerbungen wie in diesem Jahr hatten wir selten bei unserem Azubi-Wettbewerb. Wir freuen uns, dass unsere Auszubildenden mit viel Verantwortung und positiver Energie auch über den Tellerrand schauen und sich nicht nur in ihren Teams sondern auch bei unserem Wettbewerb voll engagieren. Alle drei Finalisten haben eine erfolgreiche Zukunft im Unternehmen vor sich.“ so Jillian Rosemeier, Personalentwicklerin bei Semco.

Mittlerweile ist es bei Semco Tradition den oder die Azubi des Jahres zu küren. Dabei werden gewerbliche und kaufmännische Auszubildende aus den 18 Standorten von ihren jeweiligen Ausbildungsleitern vorgeschlagen. In einem Motivationsschreiben erklären die Kandidatinnen und Kandidaten dann, warum sie als Azubi des Jahres ausgezeichnet werden sollten.

In einem Assessment-Center können dann die besten Bewerber ihr Knowhow und Wissen noch einmal vor einem Expertengremium aus Geschäftsführung, Ausbildungsverantwortlichen und Vertretern der Semco-Holding unter Beweis stellen. Neben Fachwissen geht es auch darum, sich bei verschiedenen Aufgaben durch Engagement und Sozialkompetenz auszuzeichnen.

Knappes Ergebnis



© Semcoglas

In diesem Jahr war am Ende das Ergebnis denkbar knapp: Gleich drei angehende Industriekaufleute machten die Podiumsplätze unter sich aus. Der Titel „Azubi des Jahres“ und die damit verbundene kostenfreie Nutzung des Azubi-des-Jahres-Autos für ein Jahr gingen schließlich an Marina Modolo aus der Niederlassung in Wassenberg.

Den zweiten Platz belegte die angehende Industriekauffrau Isabell Salfer aus der Niederlassung Fulda, während Kevin Meendermann aus dem Nordhorner Isolierglas-Werk sich über einen hervorragenden dritten Platz freuen durfte. Beide erhielten Sachpreise.

Ausbildung sichert die Zukunft

„Die betriebliche Ausbildung ist für uns ein Schlüsselfaktor für eine erfolgreiche Zukunft,“ so Hermann Schüller, Geschäftsführender Gesellschafter der Semcoglas-Gruppe. „Wir übernehmen in den Regionen um unsere Niederlassungen herum Verantwortung und schaffen Perspektiven.

Die soziale und wirtschaftliche Entwicklung einer Region klappe nur, wenn junge Talente sich vor Ort eine Existenz aufbauen können und ihr Potential realisieren dürften. „Diese Herausforderung nehmen wir in unseren Ausbildungsbetrieben gerne wahr. Wer sich bei uns während der Ausbildung auszeichnet, hat auch immer die Perspektive, eine spannende Karriere in der Semco-Gruppe zu starten.“

www.semcoglas.de