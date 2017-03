Siegenia Advance baut das Schulungsangebot aus

Im Fokus des Seminarausbaus stehen Maßnahmen zu den Top-Themen der Branche – von Sicherheit über Smart Home bis zum fachgerechten Einbau von Großflächenelementen. Auch für die Einsparungspotenziale durch Lean Management will Siegenia erneut sensibilisieren.

Einbruchschutz – gewusst, wie!

Eine kompetente Beratung rund um den Einbruchschutz setzt Kenntnisse über aktuelle Normen und Richtlinien sowie Know-how zu einbruchhemmenden Beschlägen und deren fachgerechte Montage voraus. In der Schulung „Sicherheit rund um Fenster und Türen“ lernen Verarbeiter nicht nur die möglichen Schwachstellen am Haus kennen, sondern erhalten außerdem Tipps für die Vermittlung präventiver Sicherheitsmaßnahmen. In den Grund- und Aufbauschulungen für mechanische Errichterbetriebe können sie ihre Kompetenzen in der Nachrüstung ausbauen und sich für das Aufnahmeverfahren in die polizeilichen Empfehlungslisten qualifizieren. Das schließt auch die Qualifikation für die verdeckt liegende Nachrüstung und die turnusmäßige Fortbildung zum Verbleib des Eintrags in den Errichterlisten der Landeskriminalämter ein.

Ebenfalls an Nachrüster richtet sich die „Praxis- und Reparaturschulung“. Sie vermittelt den sicheren Umgang mit dem herstellerübergreifend einsetzbaren Reparaturset von Siegenia für Holz- und Kunststofffenster.

Smart Home-Konzepte kompetent umsetzen

Auf die Verarbeitung und den Einsatz von Smart Home-Produkten sind die beiden Schulungen „Elektrotechnisch unterwiesene Person (EuP)“ und „EuP – fachspezifische Aufbauschulung“ zugeschnitten. Ziel der zweitägigen EuP-Schulung ist es, die Notwendigkeit zur Hinzuziehung externer Elektrofachkräfte bei der Montage auf ein Minimum zu reduzieren.

Ergänzend können Verarbeiter an dem eintägigen Erweiterungsmodul „EuP – fachspezifische Aufbauschulung“ teilnehmen, das umfangreiches Wissen rund um die Raumkomfort-Lösungen des Beschlaganbieters vermittelt.

Bodenschwellen fachgerecht montieren

Wer Bodenschwellen für Großflächenelemente nach den anerkannten Regeln der Technik plant und einbaut, kann kostspielige Reklamationen und Regressansprüche vermeiden. Hier setzt die Schulung „Bauanschlüsse von Bodenschwellen“ an: Anhand praktischer Beispiele vermittelt sie Grundlagen, die Herstellern und Montagebetrieben von Hebe-Schiebe- und Dreh-Kipp-Elementen die nötige Handlungssicherheit rund um diese komplexe Thematik geben. Von fundierten Kenntnissen zu den verschiedenen Bauanschlussverfahren über bauphysikalische Zusammenhänge bis zu funktionellen Wechselwirkungen mit angrenzenden Gewerken lernen die Teilnehmer, mögliche Risiken bei eigenen Projekten besser einzuschätzen und zu vermeiden sowie sämtliche Vertragspartner aktiv in die Planungs- und Ausführungsphase zu integrieren.

Kosten sparen durch Lean Management

Ebenfalls lohnend für Verarbeitungsbetriebe kann die Teilnahme an dem eintägigen Workshop „Lean Management – Produktion“ sein. Hier steht die Verbesserung der Produktionsabläufe im Mittelpunkt. Mit Hilfe von Lean Management-Methoden lassen sich Ist-Zustände analysieren und Optimierungspotenziale aufzeigen. Der Workshop bereitet die Teilnehmer darauf vor, Lean-Verfahren in ihrem Betrieb erfolgreich anzuwenden sowie Optimierungsmaßnahmen eigenverantwortlich durchzuführen und zu betreuen. Die daraus resultierenden Zeit- und Kosteneinsparungen werden in der Regel gleich von Beginn an spürbar. Zusätzlicher Vorteil: Auf die kostenintensive Einarbeitung externer Experten kann verzichtet werden, da die geschulten Mitarbeiter mit den Produkten und Prozessabläufen bestens vertraut sind.

Weitere Einzelheiten und Termine finden Interessenten unter https://advance.siegenia.com/.