VFF künftig mit Hauptstadtbüro: Detlef Timm ist neuer Präsident (300%)

Glaswelt | Meldungen GLASWELT - Aktuelle Meldungen Relaunch 2015 - Online-Inhalt | Der neue Präsident - oder Kapitän wie er es selbst gesagt hat - des Verbandes Fenster + Fassade (VFF) kommt aus der Bundeshauptstadt und heißt Detlef Timm. Er wurde am 3. Juni in der Mitgliederversammlung vorgestellt; das neu gewählte Präsidium hatte ihn vorher gewählt. Bernhard Helbing übergibt in ...

"Wir müssen mit einem stärkeren Preisdruck rechnen" (400%)

Glaswelt | 2 - 2016 - Archiv - Heftinhalt | Im Interview mit Bernhard Helbing Eine Ära geht zu Ende: Bernhard Helbing hat zehn Jahre lang als Präsident maßgeblich den Kurs des Verbandes Fenster + Fassade bestimmt, der geprägt war durch eine bemerkenswerte Konsolidierungsphase und erheblichem Reputationsgewinn des Verbandes: Der VFF hat sich G ...

VFF beklagt, dass Importfirmen beim Bau von Flüchtlingsheimen begünstigt werden (600%)

Glaswelt | Meldungen GLASWELT - Aktuelle Meldungen Relaunch 2015 - Online-Inhalt | Der VFF beschwert sich in einem offenen Brief an die Kanzlerin Angela Merkel , dass Unternehmen aus Ländern, die von den europäischen Fördertöpfen profitieren, aber sich nicht an der Aufnahme von Flüchtlingen beteiligen, bei uns zu Lasten deutscher Unternehmen besonders von den Bauleistungen profiti ...

TMP-Jubiläum auf dem Werksgelände gefeiert (800%)

Glaswelt | Meldungen GLASWELT - Aktuelle Meldungen Relaunch 2015 - Online-Inhalt | Letztes Wochenende, am 16. Mai feierte das Bad Langensalzaer Unternehmen mit Mitarbeitern und zahlreichen Gästen auf dem Werksgelände das Jubiläum 25 Jahre TMP. 275 Mitarbeiter, 20 Auszubildende und ein Jahresumsatz von etwa 40 Mio. Euro - das sind die beeindruckenden aktuellen Zahlen für den Stando ...

Steuerliche Förderung "zentrale Sofortmaßnahme“ (1000%)

Glaswelt | 2 - 2015 - Archiv - Heftinhalt | Bundeswirtschaftsminister Gabriel Bundeswirtschaftsminister Gabriel hat einen Brief an VFF-Präsident Helbing geschrieben. Bundeswirtschaftsminister Gabriel schreibt in einem Brief an VFF-Präsident Helbing: Steuerliche Förderung ist ein Hauptinstrument des Nationalen Aktionsplans Energieeffizienz. Zw ...