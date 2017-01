TMP übernimmt Fensterbauer Windowtec

Für die Firma Windowtec in Hildburghausen wurde am 28. Juli am Amtsgericht Meinigen das vorläufige Insolvenzverfahren beantragt und eingeleitet. Der vorläufige Insolvenzverwalter, Rechtsanwalt Marcello Di Stefano versicherte, dass der Geschäftsbetrieb des Kunststofffensterherstellers aus Thüringen i ...

TMP entwickelt eigenes Kontrollsystem für die Montage (400%)

Glaswelt | Aktuelle Meldungen - Online-Inhalt | Die Mitglieder des Vereins zur Qualitäts-Controlle am Bau e. V. (VQC) besuchten am 05. und 06.02.2013 die TMP Fenster + Türen in Bad Langensalza. Ziel war es, Informationen über den regelkonformen Einbau von Fenstern und Türen am Baukörper auszutauschen und eine Kooperation anzustoßen. Eine Unterstü ...