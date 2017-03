VFF-Marketingpreis 2017: Beste Low-Budget-Aktion gesucht

So geht´s auch: Sehr preiswerte Selbstvermarktung im Schnee eines Reisebüros aus München

Haben Sie schon einmal mit ganz wenig Werbemitteln sehr viel Aufmerksamkeit erreicht? Oder haben Sie eine Werbung gestartet, die aus der Fülle endloser ähnlicher Botschaften deutlich herausstauch und für viel Aufmerksamkeit gesorgt hatte? Oder bei Ihnen läuft eine sehr erfolgreiche digitale Kundeninformation? Dann melden Sie sich einfach an zum VFF-Marketingpreis 2017!

Der Verband Fenster + Fassade (VFF) sucht für den Marketingpreis 2017 Sieger in drei Kategorien:

Beste „Low-Budget“-Aktion,

außergewöhnlichste Produktpräsentation und

beste digitale Kundeninformation.

Die ausgezeichneten Unternehmen erhalten eine Mitarbeiter-Veranstaltung im Wert von 3.000 Euro, einen Pokal, eine Urkunde sowie eine exklusive Presseveranstaltung. Der Wettbewerb, der alle zwei Jahre vom VFF ausgeschrieben wird, steht allen Herstellern, Zulieferern und Händlern aus den Bereichen Fenster, Türen und Fassaden offen.

Einsendeschluss ist der 28. April 2017. Die Unterlagen sind digital zur Verfügung zu stellen. Die Teilnahme ist nur in einer Kategorie möglich. Die Preisverleihung findet auf dem VFF-Jahreskongress am 23. Juni 2017 in Potsdam statt.

In der Kategorie „Beste „Low-Budget“-Aktion – Kleiner Einsatz, große Wirkung!“ gilt die Devise „Manchmal ist weniger auch mehr!“. Hier sind Beiträge gefragt, die mit einem kleinen Werbebudget die maximale Aufmerksamkeit und Wirkung der eigenen Werbemaßnahmen erreicht haben.

In der Kategorie „Außergewöhnlichste Produktpräsentation – Es geht auch anders!“ wird eine Präsentation gesucht, die aus der Fülle endloser Werbebotschaften heraussticht und Aufmerksamkeit erreicht: zum Beispiel mit emotionalen, fesselnden und ungewöhnlichen Ideen.

Und in der Kategorie „Beste digitale Kundeninformation – Gut informiert ist halb gewonnen!“ kann es sich beispielsweise um einen klassischen Newsletter, die Webseite oder das Online-Kundenportal über mobile Endgeräte handeln.

Die Bewerbungsunterlagen zum Marketingpreis können auf der Website des VFF unter www.window.de direkt unten auf der Startseite abgerufen werden.