VFF-Vertriebsfachtagung: Top-Qualität und hohe Preise müssen vermarktet werden

Am 09.03. ging es in der VFF-Fachtagung Verkauf/Vertrieb/Marketing um die Psychologie des Verkaufs. „Wenn Sie eine Top-Qualität liefern und dazu noch der Günstigste am Markt sind, dann brauchen Sie das nicht, dann kommen die Leute von alleine.“ In allen anderen Fällen muss ein Bauelemente-Händler auf sich aufmerksam machen, um beim Kunden den "erinnerbaren Moment" zu erzeugen.