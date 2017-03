Veka AG kündigt Gealan-Führungswechsel an

Die Gealan-Führungsspitze wird sich im Juni neu formieren. Der langjährige Vorsitzende der Geschäftsführung, Jürgen Küspert steht dann nicht mehr zur Verfügung. Nachrücken wird der Vertriebs- und Marketinggeschäftsführer Ivica Maurovic als Vorsitzender. Mehr Details über die Umbesetzungen in der Gealan-Führungsmannschaft lesen Sie hier.

Vor rund drei Jahren hat die Veka Gruppe aus dem westfälischen Sendenhorst die Gealan Holding GmbH aus dem fränkischen Oberkotzau samt Tochtergesellschaften und Niederlassungen von der Halder Beteiligungsberatung übernommen. Im Anschluss an die Akquisition habe aus der Sicht der Beteiligten eine überaus erfolgreiche Integration von Gealan in die Gruppe erfolgt. Aktuell werden die Ziele der weiteren Zusammenarbeit definiert und die personellen Weichen für die Zukunft gestellt. Im Zuge dieses Prozesses hat der langjährige Vorsitzende der Geschäftsführung von Gealan, Jürgen Küspert, frühzeitig signalisiert, dass er für eine weitere Vertragsperiode nach Juni 2017 nicht mehr zur Verfügung steht.

„Wir bedauern, dass Herr Küspert sich ab dem Sommer anderen Tätigkeiten zuwenden möchte. Gleichzeitig möchten wir uns für die geleistete Arbeit bedanken“, so Andreas Hartleif, Vorstandsvorsitzender der Veka Gruppe in einem ersten Statement. „Die letzten drei Jahre waren geprägt von vertrauensvoller Zusammenarbeit, die es uns ermöglicht hat, beide Unternehmen erfolgreich im Markt zu positionieren und zu entwickeln. In dieser Zeit konnten wir viele Synergien mit hohem Nutzen für beide Seiten realisieren“, so Hartleif weiter.

Jürgen Küspert selbst möchte sich nach 24 Jahren erfolgreicher Arbeit bei Gealan nun neuen Herausforderungen stellen: „Mit der Übernahme von Gealan durch die familiengeführte Veka-Unternehmensgruppe sehe ich für meine Nachfolger ein deutlich ruhigeres Fahrwasser als in den Jahren zuvor.“. Es sei extrem wichtig und positiv für Gealan gewesen, nun mit einem Inhaber zusammenarbeiten zu können, der einem langfristige Planungen ermögliche und gesundes Wachstum zum Ziel habe.

Verschlankte Führungsspitze

Die Nachfolger von Küspert an der Spitze von Gealan kommen aus den eigenen Reihen. Mit den beiden verbleibenden Geschäftsführern Ivica Maurovic (Vertrieb und Marketing) sowie Tino Albert (Produktion und Logistik) wurde eine langfristige Zusammenarbeit vereinbart. In Zukunft werden beide als Doppelspitze agieren und mit dem Führungsteam die Entwicklung von Gealan fortführen. Damit ist die Kontinuität sowohl bei der Führung des Unternehmens wie auch bei der Entwicklung der angeschlossenen Verbundunternehmen für die kommenden Jahre gesichert. Ivica Maurovic kommt dabei ab Juli 2017 die Rolle des Sprechers der Geschäftsführung zu.

