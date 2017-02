Veka-TEC-Tagung 2017 setzt klare Schwerpunkte

© Veka Unter dem Leitmotiv „Mehrwert erleben – mit und im VEKA System“ bietet VEKA den Teilnehmer wieder einmal die Gelegenheit, sich zu wichtigen Themen der Fensterherstellung und zu Neuerungen in der Produktpalette zu informieren.

Mit einem neu ausgerichteten Konzept geht die TEC-Tagung der Veka AG in ihre 27. Auflage. Der Branchentreff bietet mehreren Hundert Teilnehmern die Gelegenheit, sich zu wichtigen Themen der Fensterherstellung und zu Neuerungen im Portfolio des Branchenprimus zu informieren. Darüber hinaus stellt die TEC-Tagung eine bedeutende Plattform für den Erfahrungs- und Gedankenaustausch unter Fachleuten dar. In diesem Jahr findet sie am 16./17. und am 23./24. März statt.

Leitmotiv „Mehrwert erleben – mit und im Veka-System“ „Den Veka Partnern stellen sich bei ihrer täglichen Arbeit immer komplexer werdende Anforderungen vonseiten der Bauherren und des Gesetzgebers“, erklärt Hermann Schmitz, Leiter der Anwendungstechnik. Das überarbeitete Tagungskonzept begegnet diesem Umstand mit einer klarer strukturierten Themensetzung und praxisnaher Workshops. Der Profilsystemgeber hält an dem Mix unterschiedlicher Präsentationsformate fest. Dem neuen schwerpunktorientierten Ansatz folgend, wird es aber künftig pro Tag nur noch einen zentralen Gastvortrag eines renommierten Experten geben. Hier stehen in der ersten Woche die Kondensatbildung im Fensterfalz und Verformungen bei farbigen Kunststofffenstern im Blickpunkt. Der Referent Jürgen Sieber ist Betriebswirt, Glasermeister, öbuv. Sachverständiger für das Glaser- und Fensterbauer-Handwerk (zusätzlich unterichtet er an der Meisterschule für Glaser- und Fensterbauer in Karlsruhe). In der zweiten Woche geht es dagegen um Wege zur richtigen Glasdimensionierung. Der Geschäftsführer des Bundesverband Flachglas, Jochen Grönegräs will die Antwort geben auf die Frage: "Wieviel und welches Glas darf es denn sein?" Im Anschluss werden im Systemtechnikum vier Schwerpunktthemen mitsamt zugehörigen Workshops präsentiert: Neuerungen in der Systemwelt,

die Vielfalt der Oberflächen,

Einbruch- und Schallschutz sowie

die sichere Planung und Ausführung unter Einsatz der komfortablen IT-Tools. Auch viele Industriepartner werden auf der TEC-Tagung dabei sein und über ihr Angebot informieren. Die Teilnehmer profitieren auf diese Weise von einem nochmals gesteigerten Informationswert. www.veka.de

