Würth seit 1. Dezember 2016 mit B2B-Onlineplattform Wucato am Start

Er führte eine kleine Schraubengroßhandlung zum Weltmarktführer im Handel mit Montage- und Befestigungsmaterial, Beschäftigt über 66.000 MitarbeiterInnen und baute eine Kunstsammlung mit über 16.000 Werken auf: Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth feiert heute, am 20. April 2015 seinen 80sten Geburt ...

Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth feiert seinen 80sten Geburtstag.

Im letzten Jahr verzeichnete die Würth-Gruppe nach vorläufigem Konzernabschluss einen Umsatz von 10,12 Milliarden Euro (Vorjahr: 9,75). Alle Regionen konnten ihren Umsatz steigern, auch in Südeuropa nimmt Würth wieder Fahrt auf. Im letzten Jahr verzeichnete die Würth-Gruppe nach vorläufigem Konzerna ...

Um den Opfern des Taifuns Haiyan auf den Philippinen zu helfen, spendet die Würth-Gruppe 50.000 Euro. Der Großteil der Spende geht an die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen e. V. Um den Opfern des Taifuns Haiyan auf den Philippinen zu helfen, spendet die Würth-Gruppe 50.000 Euro. Der Großteil der ...