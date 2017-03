aluplast erwirbt US-amerikanischen Profilhersteller

Der Profilsystemgeber aluplast stärkt seine Position auf dem US-amerikanischen Markt durch die Übernahme des Profilanbieters Chelsea Building Products. Damit erweitert die die Gruppe ihr Portfolio um einen PVC-Extrudeur mit einer Produktpalette von Profilen nicht nur für Fenster und Türen, sondern auch für Verkleidungen, Abdeckungen und Rollläden.

Durch die Übernahme des Unternehmens aus Pittsburgh, Pennsylvania, könne aluplast seine Position in den USA gezielt ausbauen und die starke Markenbekanntheit sowie die qualitativ hochwertigen Produkte von Chelsea für sich nutzen.

Mit dem Zusammenschluss der USA-weiten Geschäftsaktivitäten von Chelsea und aluplast werde eines der führenden Produktportfolien für Kunststoffprofile im Baubereich für den amerikanischen Markt entstehen, heißt es in der am 21.03. veröffentlichten Pressemitteilung.

Seine organisatorische Eigenständigkeit werde der PVC-Hersteller am Standort in Pittsburgh auch nach der Übernahme aufrechterhalten können.



"Die Partnerschaft mit einem erfolgreichen globalen Unternehmen wie aluplast ist für die Belegschaft eine gute Nachricht“, sagt Peter Dewil, Präsident und CEO von Chelsea Building Products. "Die Zusammenarbeit wird uns zusätzliche technologische Kompetenz und Forschungs-Know-how zur Integration in unsere aktuellen Prozesse bringen. Unsere innovative Ausrichtung und die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Produkte sehen wir damit gestärkt“.

Dirk Seitz, CEO von aluplast, fügt hinzu: "Wir sehen Chelsea als Eckpfeiler unserer globalen Strategie. Diese Partnerschaft, die Erfahrung und das Wissen über den Markt, den Chelsea mitbringt, wird es uns ermöglichen, die Plattform zu nutzen, um das Wachstum in den Vereinigten Staaten weiter auszubauen. Wir freuen uns darauf, unsere langfristigen und strategischen Ziele nun gemeinsam zu verfolgen. "

Firmenporträt zu Chelsea Bauprodukte: Seit 1975 entwickelt und extrudiert Chelsea Building Products, Inc. PVC- und Verbundprofile für den Baustoffmarkt, einschließlich Fenster, Türen, Formteile und weitere Segmente. Von seinem Hauptsitz in Pittsburgh ist Chelsea Building Products ein integrierter Hersteller, der Produktdesign, Materialentwicklung, Extrusionswerkzeugtechnologie und Fertigprodukte an Hersteller und Distributoren in ganz Nordamerika liefert.

über die aluplast GmbH: Das familiengeführte Unternehmen mit Hauptsitz in Karlsruhe wurde 1982 von Manfred J. Seitz gegründet. Heute verfügt aluplast über 24 Produktions- und Vertriebsniederlassungen weltweit.