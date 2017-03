profine produziert jetzt mit grünem Strom

Die Zahlen sind beeindruckend: Auf den insgesamt fünf Dächern der Werkshallen der profine GmbH am Standort Pirmasens (Kömmerling) wurden insgesamt 4.583 Module verbaut. Die Photovoltaikanlage hat eine Gesamtleistung von 1.214,5 Kilowatt Peak. Die profine GmbH spart so nicht nur Strom, sondern auch ca. 643 Tonnen des schädlichen Treibhausgases CO 2 ein.