Die neue Sanco-Kampagne „iso.living“ stellt Isolierglas in den Fokus und will die Vorteile von multifunktionellen Isoliergläsern noch intensiver an den Endverbraucher kommunizieren. Lesen Sie, warum bei der Vermarktung Emotionen statt Technik im Vordergrund stehen.

Energie-Spar-Glas, Sicherheitsgläser, Multifunktions-ISO und Glasspezialitäten stehen im Vordergrund der gemeinsamen Aktion von Sanco-Betrieben und Partnern sowie Fenster- und Metallbauern. Diese sollen optimaler miteinander vernetzt werden, um den Mehrwert für den Kunden deutlicher herauszustellen. Gut informiert soll der Konsument schließlich den funktionalen Nutzen schnell für sich erkennen und in Kaufentscheidungen umsetzen.



Dabei wird das „iso.living“ Angebot mit Schulungsmaßnahmen und einem modularen Kommunikationskonzept unterstützt. Im Blickpunkt steht der Endverbraucher. Emotionen spielen in der Kommunikation die sichtbar stärkere Rolle, technische Werte rücken in den Hintergrund. Dabei werden Begriffe wie Behaglichkeit, Langlebigkeit, Individualität hervorgehoben.



Vorgestellt und angestoßen wurde das neue Konzept zum ersten Mal beim Sanco Mitglied Smits Bedrijven in Gemert bei Eindhoven, einem aktiven Teilnehmer an der Sanco living Initiative.

Dazu Kees Fivie, dem Direktor von Smits Bedrijven: Als Beiratsmitglied von ­Sanco habe ich iso.living von Anfang an mit begleitet. Mich überzeugt die einfache Formel „Aus technischen Werten werden Emotionen“. Das ist der richtige Ansatz für Endverbraucher."



Der langjährige Lizenznehmer produziert aktuell neben Isolierglas auch Fenster und Türen aus Kunststoff und Stahl. Heute gilt die Firma zudem als einer der führenden Hersteller für Brandschutzgläser und Brandschutzsysteme in den Niederlanden.



