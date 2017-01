Auch Handwerker sollten informiert sein, was es für Förderprogramme für Endkunden gibt.

Eine energetische Sanierung oder Modernisierung ist einfacher, als viele Kunden denken. Viele Baumaßnahmen, wie energetische Sanierung, barrierefreie Umbauten oder Investitionen in Sicherheit werden gefördert. Hier erfahren Handwerker, welche Förderprogramme ihre Kunden nutzen können.

So können beispielsweise auf dem Kfw-Portal Zuschuss-Anträge ganz einfach online vom heimischen Rechner aus gestellt werden. Auch die Zusage und weitere Vertragsdokumente werden über das Internet bereitgestellt. Das funktioniert für verschiedene Förderprogramme, vom energieeffizienten Bauen und Sanieren bis hin zu einem Investitionszuschuss für altersgerechte Umbauten.

Neben der KfW fördern auch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) sowie weitere Institutionen oder Energieanbieter eine energetische Sanierung oder Modernisierung. Der eigene finanzielle Einsatz macht sich in der Regel schnell bezahlt, erst recht in der weiter anhaltenden Niedrigzinsphase. Und: Eine Anlage in „Betongold“ gilt immer noch als eine der sichersten und lohnendsten.

