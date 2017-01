Wie der Waliser Bote unter www.1815.ch meldet, schließt Schollglas eines seiner beiden Werke in der Schweiz. Hierbei handelt es sich um die Schollglas AG in Steg (Walis). Lesen Sie die Details.

Bedingt durch die steigenden Fensterimporte aus Osteuropa, so die Meldung, würden auch die Fensterbauer in der Schweiz unter Druck gesetzt. Das wiederum stelle die Schweizer Isolierglashersteller vor große Herausforderungen, insbesondere in Kombination mit hohen Überkapazitäten beim ISO.

Bei der Schollglas AG in Steg sei zudem ein langjähriger Hauptkunde weggefallen, der seine Fensterproduktion ins Ausland verschoben hat. Von der Schließung in Steg sind 24 Scholl-Mitarbeiter betroffen.

Die Schollgruppe plant vor dem Hintergrund der sich verändernden Marktsituation ihre Aktivitäten in der Schweiz auf den verbleibenden Standort in Albstätten (CH) zu konzentrieren.

