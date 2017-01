Die Semco-Gruppe konnte nach eigener Auskunft im Geschäftsjahr 2016 ein starkes Umsatzwachstum erzielen. So wurden an 18 Standorten rund 130.000 t Glas in den Geschäftsfeldern Coating, Isolier- Sicherheits- und Designglas und gebogene Gläser veredelt. Das Mengenwachstum betrug +14,1%. Der Umsatz der Gruppe steigerte sich auf 217 Mio. Euro (+13,6%).

„2016 hat gezeigt, dass wir in einer Zeit von vielfältigen Krisen keine einheitliche und ruhige konjunkturelle Entwicklung erwarten konnten. Auch die Glasbranche wurde vor neue Herausforderungen gestellt“, fasst Hermann Schüller, geschäftsführender Gesellschafter der Semco-Gruppe, zusammen.

Und weiter: „Wir erleben eine klassische Mengenkonjunktur. Im selben Maße, wie die Bauindustrie boomt, steigen auch die Preise für alle Produkte und Dienstleistungen am Bau. Die Schwäche der Finanzmärkte führt zu einer verstärkten Konzentration auf den Immobiliensektor. In diesem schwierigen Umfeld hat sich gezeigt, dass wir mit unseren umfangreichen Investitionen in den letzten Jahren die richtige Entscheidung getroffen haben, denn für die Semco stellen sich die kommenden Herausforderungen größtenteils als Chancen heraus“, so Hermann Schüller.

Viele, vorwiegend mittelständische, Unternehmen aus der glasveredelnden Industrie mussten eine deutliche, wirtschaftliche Verschlechterung feststellen. Die Folge seien vermehrte Insolvenzen und Verkäufe. Diesem Trend widersetze sich die Semco-Gruppe nach eigener Aussage.

Beratung und Service als Chance

„Man sieht an der Umsatzentwicklung, wie wichtig unser erneuter Fokus auf Beratung und Service für unsere Kunden ist. Die Preisentwicklung ist hingegen absolut unbefriedigend. Steigende Materialkosten und wenig Preisspielraum von Seiten des Absatzes setzen der Branche merklich zu“, sagt Hermann Schüller kritisch.

Die umfangreichen Investitionen der letzten Jahre zeigten auch im Jahr 2016 Wirkung. In den letzten sieben Jahren wurden mehr als 100 Mio Euro in Rationalisierungen und Erweiterungen investiert.

In der Semco-Gruppe sind mehr als 1450 Mitarbeiter beschäftigt. In allen 18 Standorten werden über 100 Auszubildende in acht gewerblichen und kaufmännischen Berufen ausgebildet und aktiv in ihrer beruflichen Entwicklung gefördert.

