Fragen zum Glasbau und zur Fassadentechnik werden auch in diesem Jahr wieder in Dresden auf der "Glasbau 2017" am 30. und 31. März 2017 beantwortet: 28 Referenten berichten dort über die neuesten Entwicklungen. Für die GLASWELT-Leser stellt Veranstalter Prof. Bernhard Weller vorab die aktuellen Trends im Glasbau vor.