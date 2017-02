Das Brandschutz Glashandbuch hilft Glasverarbeitern, Metallbauern und Planern als Nachschlagewerk, erste Fragen über das Produktprogramm und die technischen Daten von Brandschutzgläsern mit unterschiedlichsten Anforderungen zu beantworten.

Darüber hinaus steht allen Planern und Anwendern das Brandschutzglas-Team von Pilkington beratend zur Seite. Dies gilt vor allem auch für Fragen zu Sonderlösungen, bei denen die gewünschten oder benötigten Brandschutzglas-Spezifikationen über das Basisprogramm hinausgehen.

Mehr als nur Brandschutz

Neben der Brandschutzfunktion als Kernaufgabe der Brandschutzgläser liegt ein weiterer wichtiger Entwicklungsschwerpunkt bei der Optimierung der Transparenz. Eine erkennbare Verbesserung konnte jetzt nach Auskunft des Herstellers bei vielen Glastypen der Pilkington-Produktlinien Pyrostop, Pyrodur und Pyroclear durch die Verwendung des lichttechnisch verbesserten Basisglases Pilkington Optifloat erreicht werden.

Durch den Einsatz dieses hoch lichtdurchlässigen Basisglases komme es zur Verbesserung der Transmissionswerte, die entsprechend in das aktuelle Brandschutz Glashandbuch 2017 aufgenommen wurden.

Neuer Fassadenglastyp

Einen Typenzuwachs gab es bei den Pilkington Pyrostop Gläsern für Fassadenverglasungen der Feuerwiderstandsklasse EI (F) 90. Hier wurden die Tabellen um die Scheibentypen mit Pilkington Pyrostop 90-361 Triple und Sonnenschutzbeschichtungen Pilkington Suncool ergänzt. In Bezug auf den Brandschutz in der Fassade wurden weitere Klassifikationsberichte für Vorhangfassaden in die Übersicht der geprüften und zugelassenen Brandschutzsysteme mit Pilkington-Brandschutzgläsern aufgenommen.

Das Brandschutz Glashandbuch 2017 ist kostenlos erhältlich. Bestellungen können per E-Mail unter brandschutz@nsg.com abgegeben werden. Zusätzlich steht das komplette Handbuch im Internet zum Download zur Verfügung unter www.pilkington.de/brandschutz.