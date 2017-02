Die hiesige Glasindustrie ist auf Wachstumskurs, so die vorläufige Bilanz des BV Glas für 2016. Der Umsatz stieg auf 9,4 Mrd. Euro (+2,4 %). Dies entspreche dem gesamtwirtschaftlichen Trend. Positiv sei weiter, dass der Inlandsumsatz wieder leicht anziehe. Hier die Details.

Der positive Trend aus dem 1. Halbjahr 2016 setzt sich auch im Gesamtjahr fort. Nahezu alle Branchen verzeichnen ein Umsatzplus, lediglich die Flachglashersteller sowie der Bereich Hohlglas schlossen das Gesamtjahr mit einem leichten Minus ab, so der BV Glas.

Dazu Dr. Frank Heinricht, Präsident des Bundesverbands Glasindustrie e. V.: „Die Gesamtbilanz 2016 bestätigt den positiven Trend. Die Lage der Glasindustrie ist insgesamt stabil. Nicht zuletzt hat sie dies der Zukunftsfähigkeit des Werkstoffes Glas zu verdanken.“

Die Glasindustrie verzeichnete beim Auslandsumsatz ein Plus von 5,2 % und lag damit bei 3,79 Mrd. Euro. Der Inlandsumsatz legte um 0,5 % auf 5,61 Mrd. Euro zu. Die Beschäftigungszahlen stiegen um 0,2 % an und liegen bei rund 53.000 Mitarbeitern.



Spitzenreiter im Umsatzwachstum ist die Glasfaser-Branche: Das Segment wuchs insgesamt um 10,9 % auf 980 Mio. Euro. Auch die Spezialglasindustrie konnte kräftig zulegen: Der Gesamtumsatz stieg auf 1,45 Mrd. Euro (plus 6,9 %).



Flachglasveredlung legt über 3,5% zu

Der Gesamtumsatz bei den Flachglasherstellern sank um 2,9 % auf 982 Mio. Euro. Die Entwicklung im In- und Ausland ist dabei unterschiedlich: Im Inland betrug das Minus 13,8 % (466 Mio. Euro), während der Auslandsumsatz mit 9,3 % (514 Mio. Euro) ein deutliches Wachstum generierte. Eine positive Bilanz ziehen dagegen die Flachglasveredler mit einem Plus von 3,6 % und einem Gesamtumsatz von 3,69 Mrd. Euro.