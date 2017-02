Der Saint-Gobain Glaskalender 2017 ist da

Zum diesjährigen Biker-Treffen der Glasbranche trafen sich viele Motorradfreunde Anfang Juni bei Wolff + Meier in Langgöns. Das Event, das 1996 mit wenigen Harley-Davidson Bikern begann, ist heute ein fester Termin im Glaskalender. Mit dabei war auch Gründungsmitglied Andreas Herzog (links vorne), d ...

Die Jahrestagung 2015 der ClimaPlusSecurit-Partner fand diesmal in Paris statt. Im Fokus stand die Neuorientierung der Gruppe: Ziel sei es, die Führungsposition im Markt auszubauen. Weiter wurden das 30-jährige Jubiläum der Gruppe gefeiert sowie das 350-jährige Bestehen von Saint-Gobain Glass. Der r ...