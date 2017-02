Die vierte Glaskunstausstellung im Kloster Lorch wird die bislang umfangreichste in Bezug auf die ausstellenden Künstler. Neben der Präsentation der gläsernen Kunstwerke sind zusätzlich am 7. und 8. April zwei Ausstellungsnächte geplant. Die Ausstellung schließt am 26. April mit einer Finisage. Zu den Sponsoren der Ausstellung zählt auch der Alfons W. Gentner Verlag, Stuttgart, der u.a. die GLASWELT herausgibt.

Weitere Information zur 4. Glaskunstaustellung im Kloster Lorch finden Sie hier.

Erstmals wandert ein Teil der Ausstellung

Einige der Kunstwerke werden aktuell eigens zum Thema “Überkreuz” geschaffen. Diese und weitere Exponate werden nach der Ausstellung in Lorch auch im Schloss Weikersheim zu sehen, danach beim Schloss Favorite bei Rastatt und im Spätjahr im Kloster Schussenried.

Die ausstellenden Glaskünstlerinnen und Künstler

Simone Fezer, Ursula Fitz, Angelika Geyermann, Wilfried Grob, Norbert und Gabriela Kiefer, Henry Knye, Jörg Kulow, Anja Listl, Alexa Lixfeld, Thomas Matt, Rainer Metzger, Wolfgang Mussgnug, Alkie Osterland, Susanne und Ulrich Precht, Nadja Recknagel, Andreas Rieder, Hermann Ritterswürden, Hiltrud und Achim Schieffer, Reiner Schlestein, Erwin Schmierer, Wolfgang Schmid, Christian Schmidt, Susanne Wolf und Jörg Zimmermann. Hinzu kommen Sandra Fuchs und Patrick Rothaus aus Österreich, Pati Dubiel und Katarzyna Karbownik-Urbanska aus Polen und Davide Penso aus Italien.

