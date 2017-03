Am Firmensitz im italienischen Pesaro herrschte im Showroom von Intermac vom 17. bis 19. März rege Geschäftigkeit. Die Zuschnittanlagen, die horizontalen und vertikalen Bearbeitungszentren, die Doppel-Schleifmaschinen von Busetti sowie auch die Diamut-Werkzeuge fanden großes Interesse bei den Besuchern. ‬

Und wer nicht gerade die Maschinen in Aktion begutachtete, der stand mit Kollegen zusammen und diskutierte angeregt, was die vorgestellten Anlagen leisten können, und wie sie sich wohl am besten in die eigene Produktion integrieren lassen. ‬

‪Auch aus Deutschland war eine ganze Reihe von Verarbeiter angereist, unter anderem Markus Hennes aus Köln: "Es ist beeindruckend, was die neuen Master-Bearbeitungszentren leisten können. Da juckt es einen schon in den Fingern." ‬

Und Thomas Abeska vom ISO-Hersteller Wolff+Meier zeigte großes Interesse an den vorgestellten Schneidtischen: "Die Zuschnittgeschwindigkeit der Tische hier ist enorm."‬

‪Industrie 4.0 schiebt die Branche an‬

Zufrieden mit der aktuellen Marktentwicklung zeigte sich auch Intermac. Gegenüber der GLASWELT gab ‬Matteo Traini, Leiter Product Development, folgende Einschätzung: "‪Wir erleben aktuell einen Aufschwung im Segment Glasbearbeitung. Im Rückblick auf 2016 hatten wir ein recht erfolgreiches Jahr, insbesondere in Südeuropa und in Deutschland kam der Verkauf in Schwung. Das Voranschreiten von Industrie 4.0 schiebt die Entwicklungen und auch den Markt in Europa deutlich an."‬

‪Auf der Hausmesse neu vorgestellt gab es einen Schneidtisch zu sehen, der in der Lage ist, sowohl Float als auch VSG zu schneiden. Dazu ‬Matteo Traini: "‪Mit der neuen Kombi-Anlage können wir die produktivste Zuschnitt-Linie im Markt anbieten. Damit lässt sich der Zuschnitt in einer gemischten Float-VSG-Produktion deutlich beschleunigen und die Produktivität im Betrieb entsprechend steigern." Diese Anlage komme unter anderem auch Verarbeitern entgegen, die sonst keine Möglichkeiten hätten, räumlich zu erweitern und schaffe die Möglichkeit, auch dort die Kapazitäten zu steigen. ‬

‪Matthias Rehberger‬‪