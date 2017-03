Pilkington Deutschland AG: 10 Jahre Garantie auf Brandschutzgläser

Die Schott Technical Glass Solutions GmbH hat jetzt ein begehbares Pyranova-Brandschutzglas im Programm. Die Kombination aus einem Brandschutzglas und einer begehbaren VSG-Scheibe in Standard-Stahl-Rohrprofilen wurde brandschutztechnisch unter statischer Belastung geprüft und hat dabei die Feuerwide ...

Flachglas MarkenKreis Bei Flachglas MarkenKreis lassen sich neue Antireflexionsgläser, Chromspiegel und teildurchlässige Spiegel begutachten sowie das 3D-Lichtstrukturglas vetroLoom. Das Glas-Netzwerk zeigt neue Funktionsgläser in ungewöhnlichen Anwendungen. Aus dem Segment RaumGlas werden neue Anti ...

Polygon geformte brandschutzGläser in Berlin Bei Hotelbauten werden häufig Brandschutzgläser verlangt. Wie auch spezielle Formen dabei umgesetzt werden können, zeigt das neue Riu Plaza Hotel in Berlin. Dort wurden Polygon geformte Brandschutzgläser durch Zillinger Glasbau verbaut. Die jeweils unters ...

Flachglas MArkenkreis Auf der rechten Seite ist ein reflektionsfreies Glas von Pilkington eingebaut, links ein herkömmliches Glas. In diesem Jahr wird der Flachglas MarkenKreis zusammen mit seinen Partnern Pilkington Deutschland und und dem Beschlaganbieter glassline ausstellen. Die Messebesucher si ...