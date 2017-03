Das begehbare Brandschutzglas gibt es in Formaten bis 660 x 1400 mm.

Die Schott Technical Glass Solutions GmbH hat jetzt ein begehbares Pyranova-Brandschutzglas im Programm. Die Kombination aus einem Brandschutzglas und einer begehbaren VSG-Scheibe in Standard-Stahl-Rohrprofilen wurde brandschutztechnisch unter statischer Belastung geprüft und hat dabei die Feuerwiderstandsklasse REI 120 erreicht.

Wo in der Architektur. Transparenz gewünscht wird, darf sie nicht zulasten der Sicherheit realisiert werden. Zahlreiche Anfragen nach einer brandschutztechnisch einwandfreien, begehbaren Verglasung haben die Schott Technical Glass Solutions GmbH, Jena, dazu veranlasst, eine Konstruktion aus 47 mm dicken Brandschutzglas Pyranova in Kombination mit einer begehbaren VSG-Scheibe im Format 660 x 1400 mm und Stahl-Rohrprofilen auf den Prüfstand zu stellen.

Der offizielle Brandversuch der Prüfstelle exova Warringtonfire fand unter statischer Belastung der begehbaren Scheibe statt. Der Test gemäß der Richtlinie EN 1365-2 ergab die Klassifizierung in die Brandschutzklasse REI 120.

Zur Erinnerung: Die Anforderungen an eine EI (F)-Verglasung sind erfüllt, wenn unter anderem die Temperaturerhöhung aus der feuerabgekehrten Seite 140 K (Mittelwert) bzw. an keiner Messstelle 180 K überschreitet. Die Feuerwiderstandszeit kann in Abhängigkeit von der Dicke des Verbunds beeinflusst werden.

Pyranova Spezialglas von Schott ist ein klares Mehrscheiben-Verbundglas. Zwischen den einzelnen Scheiben ist eine transparente Brandschutzschicht eingelagert, die im Brandfall aufschäumt und der Ausbreitung von Feuer, Rauch und thermischer Strahlung entgegenwirkt.

