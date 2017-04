Bohle Das Zargensystem FrameTec Select von Bohle lässt sich leicht montieren, da alle Gehrungen bereits vorgeschnitten sind. Die SlideTec optima Schiebetürsysteme wurden sowohl für den Einsatz im Privatbau als auch für Geschäftsräume konzipiert. Auf der glasstec wurde am Stand von Bohle unter andere ...

Czarnetzki setzt beim Geländer auf Bohle (300%)

Glaswelt | Top-Thema - Inhaltsverzeichnis - Heftinhalt | Beschlagtechnik und Service In jeder Hinsicht bewährt - so lautet das Fazit von Jörg Czarnetzki von Czarnetzki & Danszyk GbR in Bottrop, wenn es um das Ganzglasgeländersystem EasyMount Vario von Bohle geht. Seit Jahren setzt der Metallbau-Spezialist gezielt auf die Produkte und das Know-how von Bohl ...