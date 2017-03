Der Normenausschuss NA 005-09-25 AA hat in seiner letzten Sitzung die Überarbeitung am Teil 1 der DIN 18008 abgeschlossen und der Veröffentlichung als Entwurf zugestimmt. Hier erfahren Sie, wo künftig Sicherheitsglas eingesetzt werden muss. Lesen Sie auch, welche Vorgaben die Schweiz in diesen Fällen macht.