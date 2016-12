Das ganze GLASWELT-Team ...

... wünscht Ihnen und ihren Familien ein frohes und friedliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue, Glück bringende und hoffentlich erfolgreiche Jahr. Erholen Sie sich gut in den freien Tagen!

Nach 260 Online-Meldungen, 27 Newslettern sowie insgesamt 1368 veröffentlichten Heft-Seiten ziehen wir jetzt einmal für ein paar Tage den Stecker und versuchen auch mal wirklich abzuschalten. Am 09. Januar sind wir dann wieder am Start - trotzdem könnte es natürlich sein, dass wir wichtige Meldungen auch in der ruhigeren Zeit online stellen. Schauen Sie also dann gerne einmal auf www.glaswelt.de vorbei.



Ab dem 09. Januar sind wir dann mit vollem Einsatz wieder für Sie da!

Der nächste Newsletter wird Ihnen gleich am 10. Januar ins E-Mail-Postfach flattern, und die Januarausgabe der GLASWELT wird auch am 10. Januar rechtzeitig vor der BAU 2017 erscheinen.

Freuen Sie sich auf eine interessante Ausgabe mit dem Top-Thema "BAU 2017: Die Messe bietet den wichtigen Rundumblick".

In den Ressorts im Januarheft werden Sie u. a. versorgt mit Interviews und Fachbeiträgen zu den Themen

Fenster : Die richtige Anlagentechnik oder Investitionen jenseits des Budgets?

: Die richtige Anlagentechnik oder Investitionen jenseits des Budgets? Glas : Neue EN 12488 - Empfehlungen für vertikale und geneigte Verglasungen

: Neue EN 12488 - Empfehlungen für vertikale und geneigte Verglasungen Sonnenschutz: Die Trends von morgen sind die Trends von gestern

Wir danken Ihnen für Ihre Treue und freuen uns, dass wir Sie auch im nächsten Jahr mit frischen News und interessanten Storys versorgen dürfen!