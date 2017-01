Fenster, Türen und Fassaden müssen immer mal wieder gewartet werden. Da bewirkt ein Tröpfchen Öl manchmal wahre Wunder und "setzen" können sich die Flügel - gerade wenn die Scheibe nicht geklebt ist - relativ schnell nach dem Einbau, was dann eine kleine Korrektur vom Fachmann nach sich zieht. Maßnahmen, die auch in der Gewährleistungszeit vorzunehmen sind. Entsprechende Merkblätter für solche Wartungs- und Inspektionsarbeiten wurden jetzt vom VFF überarbeitet und an die Anforderungen des Verbraucherschutzes angepasst. Auch der Muster-Wartungsvertrag wurde überarbeitet.