Mit einem neu ausgerichteten Konzept geht die TEC-Tagung der Veka AG in ihre 27. Auflage. Der Branchentreff bietet mehreren Hundert Teilnehmern die Gelegenheit, sich zu wichtigen Themen der Fensterherstellung und zu Neuerungen im Portfolio des Branchenprimus zu informieren. Darüber hinaus stellt die TEC-Tagung eine bedeutende Plattform für den Erfahrungs- und Gedankenaustausch unter Fachleuten dar. In diesem Jahr findet sie am 16./17. und am 23./24. März statt. mehr