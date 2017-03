Gutmann AG: Werner Spohn jetzt Key Account Manager Bausysteme

Nach zweijähriger Entwicklungszeit präsentierte Variotec auf der BAU 2017 die erste zertifizierte barrierefreie Haustür mit Nullschwelle. Die in Kooperation mit der Gutmann AG und der Planet GDZ AG entstandene Lösung erreichte auf dem Prüfstand des PfB Rosenheim mit einer Schlagregendichtheit der Kl ...

Seit April steht Henri Gomez als neuer Geschäftsführer an der Spitze der Sapa Building Systems GmbH/Wicona. Der 52jährige Franzose arbeitet seit drei Jahrzehnten im Bereich Bausysteme. Seit 20 Jahren ist er für Wicona tätig, zuletzt als Geschäftsführer Italien und Südosteuropa. Neuer Wicona-Chef Hen ...

Im Interview mit Diplomingenieur (FH) Spreitzer, Matthias Dold und Martin Hauff Es gibt sie noch: Die Allroundschreiner, die vom Fenster bis zum Möbelstück alles können. Alexander Spreitzer ist so einer. Er sieht sogar das Fenster als Einstiegsgeschäft und betreut dann die Kunden bis zum Badezimmerm ...

Gutmann Alligno Mit einer Aluminium-Vorsatzschale von Gutmann lässt sich der Wunsch nach einer individuellen Haustür ohne Kompromisse verwirklichen. Eine nahezu unbegrenzte Auswahl an Farben und Formen lassen viel Spielraum für eigene Kreativität und geben der Haustür die persönliche Note. Die neuen ...