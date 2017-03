Faltenbacher Jalousienbau: Jetzt Isolette-Niederlassung in Düsseldorf

Die Firma Faltenbacher Jalousienbau hat als Lizenzpartner der Isolette-Gruppe einen neuen Standort in Düsseldorf eröffnet. Lesen Sie, wer die neue Niederlassung ab sofort verantwortet

Die Leitung der neuen Niederlassung übernimmt Dipl.-Ing. Mirco Röttger, der ehemalige Geschäftsführer von Thermoglas Niederrhein in Kempen.

Röttger wird in der Region Düsseldorf sowie im Norden und Westen Deutschlands das Jalousien-Isolierglas Isolette beraten und vermarkten. Der Standort soll deshalb in erster Linie als Objektberatungszentrum dienen sowie als Organisations- und Kommunikationszentrale der seit mittlerweile 27 Jahren am Markt etablierten Jalousien-Isoliergläser der Isolette-Gruppe.

