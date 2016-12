GU-Seminarprogramm 2017 erschienen

Der Seminarplaner der Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas für das Jahr 2017 präsentiert das volle Programm, das Architekten, Ingenieure, Verarbeiter, Errichter, Fachhandel und Sicherheitsfachgeschäfte auf dem aktuellsten Stand der Technik hält, Regelwerke erklärt, Produktneuheiten vorstellt und Systemlösungen in der Praxis erfahrbar macht.

Die Produkttrainer informieren in den Seminaren über Normen, Richtlinien und Zertifizierungen, aber auch über neueste Trends in der Architektur. Die Brücke aus der Theorie in die Praxis schlagen dabei die Lösungen der GU-Gruppe.

Die Seminare bauen logisch aufeinander auf. So entstehen umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten ganz nach dem Bedürfnis der einzelnen Teilnehmer.

Anerkannte Fortbildungsseminare

Verschiedene Architekten- und Ingenieurkammern haben Seminare der GU-Gruppe als Fortbildungsveranstaltung anerkannt. Zum Nachweis und als Vorlage zur Anrechnung bei der jeweiligen Kammer erhalten die Teilnehmer abschließend eine Seminarurkunde.

Für eine noch bessere Orientierung finden die Interessenten in der neuen Ausgabe des Seminarplaners eine klare Beschreibung der praktischen Übungen.

Ein Beispiel:

Das Seminar "RC 1N, RC 2N und RC 2-Lizenzierung für einbruchhemmende Fenster und

Fenstertüren aus Kunststoff mit Produkten der GU-Gruppe"

findet statt am 25.01.2017 in Ditzingen, am 26.04.2017 in Velbert, am 26.07.2017 in Ditzingen und am 25.10.2017 Velbert. Es kostet 1390,- Euro zzgl. MwSt.

Voraussetzung: Ausgebildeter Fensterbauer.

Seminarziele: "Einbruchschutz mit zugelassenen Kunststoffprofilen: Das Seminar autorisiert die Teilnehmer und lizenziert die Fachbetriebe zur Herstellung und zum Vertrieb von einbruchhemmender Fensterelemente aus zugelassenen Kunststoffprofilen mit Produkten der GU-Gruppe. Dazu gehören Dreh-, Kipp-, Drehkipp-, Kippdrehund

Parallelschiebekipp-Elemente."

Auf der Website unter www.g-u.com/aktuelles/seminare-schulungen.html findet man das vollständige Programm (auch als PDF)