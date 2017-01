GfA-Dichtungen: Nico Czok wird neuer Vertriebsleiter D-A-CH

In seiner neuen Position verantwortet Czok alle Vertriebsaktivitäten des Dichtungsspezialisten in der D-A-CH-Region und leitet ein zwölfköpfiges Team. Der 31jährige Hamburger berichtet direkt an Geschäftsführer und Inhaber Lars Hagemeier.

Zum neuen Jahr verantwortet Nico Czok als neuer Vertriebsleiter der GfA-Dichtungen mit Sitz in Marxen bei Hamburg künftig alle Vertriebsaktivitäten. Ab sofort leitet der 31jährige gebürtige Hamburger den kompletten Innen- und Außendienst in der D-A-CH-Region (Deutschland, Österreich und der Schweiz).

Der Prokurist berichtet direkt an Geschäftsführer und Inhaber Lars Hagemeier.

Seine Schwerpunkte in der neuen Position liegen in der Umsetzung langfristiger Vertriebsziele im nationalen Markt und den deutschsprachigen NachbarländernÖsterreich und Schweiz in enger Zusammenarbeit mit Fachhandel, Industrie und dichtungsverarbeitenden Handwerksbetrieben. „Mein Ziel ist es die GfA Dichtungenals Maßschneiderei für Dichtungen noch stärker bekannt zu machen und im Markt zu positionieren – und das nicht nur bei Handwerksbetreiben sondern auch in der Industrie“, erklärt Czok.

Sein umfassendes Wissen und auch das technische Know-how hat sich der gelernte Industriekaufmann in 12 Jahren bei GfA-Dichtungen selbst angeeignet: „Ich habeselbst mit an den Maschinen gestanden und im Unternehmen gelernt. Mit diesem Wissen bin ich in die Konstruktion von Dichtungen eingestiegen und habe mir über Jahre ein wichtiges Materialwissen angeeignet. Als Projektmanager hatte ich engen Kontakt zu Rohstofflieferanten und Maschinenlieferanten, so konnte ich mein Wissen ausbauen und für die Maßschneiderei anwenden“, so Czok.

Und Geschäftsführer Lars Hagemeier ist überzeugt: „Mit der Vertriebsphilosophie von Herrn Czok, die den Kunden-Nutzen in den Mittelpunkt stellt, ist er genau der Richtige für die Position. Sein Anspruch ist es, der uns ausmacht: nicht nur Hersteller zu sein sondern einen Rund-um-Service für unsere Kunden zu bieten“.

www.gfa-dichtungen.de