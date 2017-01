Hörmann: Barrieren-Markt durch Zukauf im Visier

Seit Ende Dezember 2016 hält der Tor- und Türhersteller Hörmann siebzig Prozent der Anteile an dem italienischen Unternehmen Pilomat. In Grassobio bei Bergamo fertigt Pilomat als einer der weltweit führenden Anbieter Barrieren zum Schutz vor unbefugtem Befahren von Grundstücksflächen durch PKW oder LKW.

Das mehr als dreißig Mitarbeiter starke Unternehmen Pilomat ist auf die Produktion von feststehenden und versenkbaren Pollern sowie Straßensperren verschiedenster Art spezialisiert, die der Grundstückssicherheit und Zutrittskontrolle dienen. Die Produkte werden über Fachhändler weltweit vertrieben.

Am 28. Dezember unterzeichnete Christoph Hörmann, persönlich haftender Gesellschafter der Hörmann Gruppe, den Vertrag zur Übernahme von siebzig Prozent der Anteile am Unternehmen. Die restlichen dreißig Prozent verbleiben im Besitz der Eigentümerfamilie Toffetti. Bruno Toffetti verbleibt in seiner Position als geschäftsführender Gesellschafter und das Unternehmen wird weiterhin unter dem Namen Pilomat am Markt agieren.

„Das Pilomat Produktprogramm erweitert unser Angebot in Richtung Gelände- und Gebäudesicherheit. Wir möchten die internationalen Hörmann Strukturen nutzen, um den Vertrieb der Pilomat Produkte auszubauen. Herr Toffetti ist ein erfahrener Geschäftsführer, der den Markt für diese Produkte kennt und das Unternehmen seit vielen Jahren erfolgreich führt“, sagt Christoph Hörmann.

www.hoermann.com