Welche Neuerungen kommen auf Fensterbauer zu?

Tischler NRW wählt neuen Hauptgeschäftsführer Generationenwechsel: Dieter Roxlau (l.) übergibt die Hauptgeschäftsführung ab 1. Januar 2017 an Dr. Johann Quatmann. Der Fachverband Tischler NRW hat Anfang November Dr. Johann Quatmann zum neuen Hauptgeschäftsführer gewählt. Der 42-jährige Jurist und Ti ...

Erst vor wenigen Wochen atmeten viele Tischler und Montagebetriebe auf, als das Bundesarbeitsgericht am 21.09.2016 entschied, dass die Allgemeinverbindlicherklärung (AVE) des Tarifvertrags über das Sozialkassenverfahren des Baugewerbes vom 17.03.2014 unwirksam ist. Nun rumort es im Handwerk: scheinb ...